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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 29 رمضان.. وتُحذر من هذه الظواهر
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:14 ص
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021، 29 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية.
- طقس حار على شمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
-طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة (40%) تقريبًا.
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