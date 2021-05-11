أول قرار من الأهلي تجاه لاعبيه بعد التعادل مع الزمالك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة صن داونز، التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.





وكان الأهلي قد تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ٢١ في بطولة الدوري الممتاز.





ويبدأ الأهلي تحضيراته لمواجهة صن داونز اليوم، وفقًا للموعد الذي حدده الجهاز الفني بعد طي صفحة الدوري الممتاز عقب انتهاء لقاء الزمالك.



