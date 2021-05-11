Advertisements
أول قرار من الأهلي تجاه لاعبيه بعد التعادل مع الزمالك
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:19 ص
علي نبوي
Advertisements
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة صن داونز، التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ٢١ في بطولة الدوري الممتاز.
ويبدأ الأهلي تحضيراته لمواجهة صن داونز اليوم، وفقًا للموعد الذي حدده الجهاز الفني بعد طي صفحة الدوري الممتاز عقب انتهاء لقاء الزمالك.
Advertisements