بعد التعادل في القمة 122.. موسيماني يُكرس عقدة الـ5 سنوات أمام الزمالك (تقرير)

تعادل فريق الزمالك مع نظيره الأهلي 1-1 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020 -2021.





تقدم صلاح محسن للأهلي في الدقيقة 73، وتعادل فرجاني ساسي للزمالك في الدقيقة 79 من زمن المباراة.





بتلك النتيجة تقاسم الفريقين نقطتي التعادل ليرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما وصل رصيد الأهلي إلى 41 نقطة في المركز الثاني بالبطولة.





وفشل فريق الزمالك في التخلص من عقدة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، وكانت هذه المواجهة السابعة بينهما، حقق مدرب الأحمر 5 انتصارات وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة مباراة.





موسيماني قاد فريق صنداونز ضد الزمالك في 4 مباريات سابقة فاز في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة في 23 أكتوبر لعام 2016، ومنذ ذلك التاريخ لم يخسر أمام الفارس الأبيض.





وبعد انتقاله لتدريب الأهلي واجه الزمالك في 3 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وحيدة.

ونجح موسيماني في التتويج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، الأولى عام 2016 مع فريق ماميلودي صنداونز، والثانية الموسم الماضي مع فريق الأهلي.