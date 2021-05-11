كارتيرون: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. والدوري لا يزال طويلًا

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي في لقاء القمة، مشددا على أن فريقه استحق نقطة التعادل في مباراة اليوم.





وأضاف كارتيرون في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن الأهلي لا يحق له الاعتراض على التحكيم، مشيرا إلى أن أشرف بن شرقي كان له التحام قوي من بدر بانون ولكن الحكم لم يحتسبها، مضيفا أن هدف الأحمر في مرمى فريقه لن تجد إعادة الهدف في أي مكان لمعرفة هل الكرة تسلل أم لا.





وأوضح المدير الفني للزمالك أن كل لاعبي الزمالك أدوا بصورة جيدة، والفريق لم يستغل العرضيات التي سنحت لهم، مؤكدا أن فريقه عالج السلبيات التي ظهرت في لقاء الدور الأول، مشيدا بأداء اللاعبين في المباراة.





كما أشار كارتيرون إلى أن هدف الأهلي جاء من الجانب الأيمن لفريقه وقام بعدها بتغييرات لتنشيط الجبهة اليمنى ولعبت التغييرات دورا كبيرا في تحقيق التعادل.





وتابع كارتيرون بأن فريقه يخوض المباريات بطرق مختلفة، ولكن الفرق بين مباراة اليوم وبين قمة الدور الأول هو عدم وجود مساحات بين لاعبي الفريق وهو ما ساعد على الظهور بمستوى جيد في اللقاء.





واختتم المدير الفني للزمالك بأن المنافسة على الدوري صعبة، والدليل على ذلك خسارة بيراميدز أمس، والمنافس له مباريات مؤجلة، والزمالك يتصدر المسابقة، مشددا على أن المنافسة على الدوري تحتاج لقوة ذهنية مثلما حدث اليوم بعد التأخر في النتيجة، واستطاع اللاعبون العودة للقاء وتحقيق التعادل.





وتعادل الزمالك مع الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 21 للدوري الممتاز التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الدوري.



