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مستشار الرئيس يطمئن المصريين بشأن سلالة كورونا الهندية المتحورة

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:36 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه لم يتم رصد السلالة الهندية المتحور لفيروس كورونا في مصر، لافتا إلى أنها ظهرت في 20 دولة، ومنهم دول أفريقية، ودول في الشرق الأوسط.

وقال "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إن الحالات التي تم رصدها في المطارات المصرية حاملة للسلالة المتحورة تم التعامل معها بكل حسم، وعات من حيث أتت، مثمنا كافة الإجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية لتأمين المنافذ المصرية.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أنه لم تسجل حالات مصابة بسلالة كورونا الهندية المتحورة في مصر.

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