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أحمد مجاهد: أمين عمر مرشح للتواجد فى كأس العالم 2022

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:35 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم أن أمين عمر مرشح للتواجد في كأس العالم 2022 بقطر.

وأوضح مجاهد في تصريحات عبر برنامج :"ملعب البلدوزر" أن مباراتي الأهلي والزمالك مرا بدون أزمات لكي يثق الجميع في التحكيم المصري.

وواصل :"من مصلحة الكرة المصرية والعدالة أن يكون اتحاد الكرة قوي في قراراته وندعم التحكيم المصري لأقصى حد".

وأضاف :"الاحترام بين الاتحاد والأندية تكاملية وليست تنافسية".

وواصل "لم يكن لنا دور في تأجيل تصفيات كأس العالم ولكنها أمور خاصة بالكاف لرغبتهم في تطوير بعض الملاعب التي ستقام عليها التصفيات وبعض الجوانب التسويقية".

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