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كارتيرون يرفض الراحة بعد التعادل مع الأهلي

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:36 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء في التاسعة مساءً استعدادا لمباراة إنبي المقبلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة بعد التعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري مساء الإثنين.

وتعادل الزمالك مع الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 21 للدوري الممتاز التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الدوري.

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