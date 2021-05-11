فنانة شهيرة تكشف تفاصيل تجربتها مع الموت السريري









روت نجمة هوليوود الشهيرة، شارون ستون، في مقابلة مع برنامج "غود مورنينغ بريتين" تفاصيل تجربتها مع الموت السريري بعد إصابتها بسكتة دماغية.





ووفقا لموقع "ماست هاب" نجت شارون ستون بأعجوبة بعد أصابتها بسكتة دماغية ونزيف داخلي عام 2001.





وقالت: "عندما أصبت بنزيف دماغي رأيت كل الأشياء التي يتحدث عنها الناس عادة: الضوء في نهاية النفق والشعور بأنني خارج جسدي. ثم ظهر أقاربي الذين توفوا قبل عدة سنوات وتواصلنا بطريقة غريبة أعتقد بالطريقة الأثيرية. ثم شعرت بألم رهيب، كما لو تعرضت للضرب بواسطة صندوق ثقيل".



