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تحرك عاجل من الجامعة العربية بشأن أحداث القدس (فيديو)

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:33 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، تفاصيل اجتماع وزراء الخارجية العرب غدًا، موضحًا أن الاجتماع يناقش مشروع قرار من جانب فلسطين يتحدث بشكل عام عن مجموعتين من العناصر؛ الثوابت العربية فيما يتعلق بالقدس، والتحركات أو الإجراءات التي يمكن أن تقودها الجامعة العربية مع الدول العربية لتدعم الموقف الفلسطيني.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على "إكسترا نيوز"، أن ما يجري في القدس حاليًا لن تستفيد منه إسرائيل على الرغم من العنف الذي تتبعه قوى الاحتلال.

وأكد أن الفلسطينين أقوياء بحقوقهم وبشبابهم الذين يدافعون عن حقوقهم، لافتًا إلى أن هناك نوعين من التحرك في مثل هذه الأوقات؛ إما تحرك ثنائي مع دول معينة، أو تحرك متعدد مع منظمات دولية.

وشدد على أن الموقف الأمريكي ليس مشجعًا، ومن الواضح أنه لا يوجد تغير كبير من الموقف الأمريكي، وهناك خجل أمريكي في التعامل مع القضية الفلسطينية، وهذا موقف مُخيب للغاية.

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