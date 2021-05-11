بعد 13 عامًا.. فرجاني ساسي يُنهي سلسلة انتصارات تاريخية للأهلي في مباريات القمة

فشل فريق الأهلي في الفوز على غريمه التقليدي الزمالك في مباراة القمة 122 والتي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.





الأهلي كان البادئ بالتسجيل عن طريق مهاجمه صلاح محسن في الدقيقة 73، وتعادل الدولي التونسي فرجاني ساسي للزمالك في الدقيقة 79 من زمن المباراة، ليتقاسم الفريقين نقطتي التعادل.





وتعد هذه المرة الأولى التي يفشل فيها الأهلي في حسم مباراة القمة لصالحه رغم تسجيله أولًا، وذلك منذ 13 عامًا تقريبًا وتحديدًا منذ مباراة الفريقين في سبتمبر لعام 2008 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت المباراة وقتها بالتعادل الإيجابي 2-2.





ومنذ عام 2008 تقابل الأهلي مع الزمالك في 13 مباراة سجل فيها أولًا، نجح في الفوز بـ12 مباراة، قبل أن ينهي فرجاني ساسي سلسلة الانتصارات التاريخية للمارد الأحمر ويتعادل لفريق الزمالك في مباراة القمة 122.





ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثاني بالمسابقة المحلية برصيد 41 نقطة.