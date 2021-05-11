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هل توصل العلماء لدواء مضاد لفيروس كورونا؟.. مستشار الرئيس يوضح

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 04:01 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، حقيقة الوصول لدواء ضد فيروس كورونا المستجد، موضحا أن هناك جهودًا دولية لمحاولة الوصول إلى دواء للفيروس وليس لقاح.

وقال "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إن الجهود العلمية لم تسفر بعد عن الوصول إلى دواء ضد الفيروس حتى الآن.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الأدوية المستخدمة للتعافي من الإصابة هى عبارة عن أدوية قديمة ومعروفة.

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