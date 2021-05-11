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استمرار حملة تطهير وتعقيم المساجد بالإسكندرية (صور)

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:52 ص
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أكدت الدكتورة سارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن؛ أن حملة تطهير وتعقيم المساجد الكبيرة بمحافظة الإسكندرية مستمرة الثلاثاء في مسجد الميري بكرموز.

وأضافت أن الحملة بدأت يوم الاثنين بالتنسيق مع الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية؛ بتعقيم مساجد نصرالدين وياقوت العرش وسيدي البصيري وقدمت عضو مجلس النواب الشكر لجميع العاملين بوزارة الأوقاف.

وكانت وزارة الأوقاف، وجهت بمراجعة قوائم المساجد الكبرى التى سيتم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها، والتأكد من جاهزيتها لأداء صلاة العيد.

استمرار حملة تطهير وتعقيم المساجد بالإسكندرية (صور)
استمرار حملة تطهير وتعقيم المساجد بالإسكندرية (صور)
استمرار حملة تطهير وتعقيم المساجد بالإسكندرية (صور)
استمرار حملة تطهير وتعقيم المساجد بالإسكندرية (صور)
استمرار حملة تطهير وتعقيم المساجد بالإسكندرية (صور)
استمرار حملة تطهير وتعقيم المساجد بالإسكندرية (صور)
استمرار حملة تطهير وتعقيم المساجد بالإسكندرية (صور)
استمرار حملة تطهير وتعقيم المساجد بالإسكندرية (صور)
استمرار حملة تطهير وتعقيم المساجد بالإسكندرية (صور)
استمرار حملة تطهير وتعقيم المساجد بالإسكندرية (صور)
استمرار حملة تطهير وتعقيم المساجد بالإسكندرية (صور)
استمرار حملة تطهير وتعقيم المساجد بالإسكندرية (صور)
استمرار حملة تطهير وتعقيم المساجد بالإسكندرية (صور)
استمرار حملة تطهير وتعقيم المساجد بالإسكندرية (صور)
استمرار حملة تطهير وتعقيم المساجد بالإسكندرية (صور)
استمرار حملة تطهير وتعقيم المساجد بالإسكندرية (صور)

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