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عقوبات نارية في انتظار يوفنتوس

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:54 ص
بوابة الفجر
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أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييلي غرافينا، اليوم الإثنين بأنه سيتم استبعاد نادي يوفنتوس من اللعب في "السيري آ" إذا لم يلتزم باللوائح ولم يتراجع عن فكرة المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، جنباً إلى جنب مع ناديي ريال مدريد وبرشلونة.

وقال غرافينا خلال مؤتمر صحافي من نابولي جنوبي إيطاليا "عندما تطالب الأندية بالمشاركة في الدوري الإيطالي لكرة القدم فعليها أن تقبل بلوائح المنظمات الدولية. وبالطبع، إذا لم يوافق عليها يوفنتوس، فسيتم استبعاده خارج المسابقة".

وأضاف "أنا آسف للجماهير التي تشعر بالقلق، لكن بالنسبة لي القواعد تطبق على الجميع".

وكان يوفنتوس هو أحد الأندية الـ12 التي وافقت على المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي في أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن تعلن تسعة من تلك الأندية انسحابها منها بعد ثلاثة أيام من خروج ردود فعل سلبية للغاية من قبل "فيفا" و"يويفا" والأندية والمشجعين.

وخرج بعض المسؤولين من الأندية المؤسسة، مثل باولو مالديني، المسؤول بميلان، لانتقاد دوري السوبر الأوروبي، مشيراً إلى أنه "لا يحترم الاستحقاق الرياضي".

ولا تزال أندية يوفنتوس، ريال مدريد وبرشلونة فقط هي التي لم تعلن صراحة تخليها عن المشروع الجديد، لاعتبارها أنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي غرقت فيها الأندية.

وإزاء هذا الوضع قرر الاتحاد الإيطالي للعبة بوضع لائحة جديدة ستطبق في يونيو (حزيران) المقبل تجبر الأندية التي ترغب في التسجيل بالدوري الإيطالي على عدم المشاركة في بطولات غير معترف بها من قبل "فيفا" و"يويفا" والاتحاد الإيطالي نفسه. 

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