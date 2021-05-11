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البرلمان العربي يجدد دعمه لأي إجراءات تتصدى لمليشيات الحوثي الإرهابية

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:00 ص
الحوثيين
الحوثيين
هالة الشحات
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أعرب البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار "أبها" الدولي في المملكة العربية السعودية بطائرة بدون طيار مفخخة.

وحذر البرلمان العربي من استمرار انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تعد جرائم حرب وخرق للقوانين الدولية والإنسانية والأعراف الدولية، والتي هي ترجمة لأجندة إيرانية خبيثة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والحاسم لردع ميليشيا الحوثي عن جرائمها واتخاذ خطوات رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر.

كما أعلن البرلمان العربي دعمه ووقوفه التام في صف واحد إلى جانب السعودية، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الإجرمية التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وتهدد حياة مواطنيها والمقيمين فيها.

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