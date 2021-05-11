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لميس الحديدي تكشف عن مستجدات الحالة الصحية لإيمان الحصري (فيديو)

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 03:39 ص
إيمان الحصري
إيمان الحصري
أمنية فوزي
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كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري، قائلة: "فوجئنا بخبر مرض إيمان الحصري".

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على "إكسترا نيوز"، أنها تواصلت مع شقيقها اليوم وأخبرها أن الإعلامية أجرت عدة عمليات جراحية، وفي انتظار العملية الأخيرة خلال أيام.

وتابعت: "ترجعي بالسلامة وإن شاء الله هتقومي بالسلامة، ونتمنالك كل الشفاء، إيمان مذيعة شاطرة اثبتت نفسها ولها طلة جميلة".

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