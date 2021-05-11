أول تعليق من حسن الرداد حول شائعات وفاة سمير غانم





نشر الفنان حسن الرداد، عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، بوست ينفي فيه ما تردد حول وفاة الفنان سمير غانم.





وعلق قائلا :" لا صحة لكل الأخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية لحمايا الأستاذ سمير غانم"َ.









وأضاف: "ونرجو من الجميع عدم تداول أو نشر أي خبر أو بوست بخصوصه أو حماتي الأستاذة دلال عبد العزيز..الا ما يتم نشره هنا على صفحتي أو صفحة رامي رضوان".





يذكر أن منذ قليل انتشرت شائعات حول وفاة الفنان سمير غانم بفيروس كورونا وذلك بعد دخوله في غيبوبة.



