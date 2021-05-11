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هل يمكن انتقال عدوى كورونا من خلال حمامات السباحة؟ مستشار الرئيس يجيب

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 04:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، مدى إمكانية انتقال عدوى كورونا من خلال النزول إلى حمامات السباحة.

وأوضح "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أنه يمكن انتقال عدوى كورونا بأكثر من وسيلة خاصة من خلال أي تجمعات أو تكدسات في مكان واحد بما فيها حمامات السباحة.

وشدد، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتقليل التجمعات، أو التواجد في أماكن مزدحمة لتجنب انتقال عدوى فيروس كورونا.

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