يوفنتوس يستغنى عن رونالدو في حالة واحدة

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنَّه هناك حالة واحدة قد تجبر يوفنتوس الإيطالي على بيع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن يوفنتوس تلقى هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة على يد ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي ليخرج على إثرها السيدة العجوز من المربع الذهبي ويحتل المركز الخامس.





وأفاد الموقع الإيطالي بأنه إذا فشل يوفنتوس في حجز مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا فستنخفض العائدات بشكل كبير وحينها سيكون على يوفنتوس أن يتخلى عن رونالدو خاصة وأن الدون البرتغالي يحصل على راتب يصل إلى 30 مليون يورو في الموسم الواحد.





وألمح الموقع الإيطالي أن رونالدو سيرحل عن صفوف يوفنتوس على الأرجح حتى إذا تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا موضحًا أن النجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عامًا يرغب في البقاء في دائرة المنافسة التي افتقدها يوفنتوس.





وأوضح الموقع الإيطالي أنه يجب على خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو تقديم تنازلات كبيرة لتأمين انتقال الدون البرتغالي لأنه قد لا يتمكن من العثور على نادي قادر على دفع راتبه الذي يحصل عليه حاليا في يوفنتوس.





ولفت الموقع الإيطالي أن رونالدو سجل 27 هدفًا في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي وتتبقى 3 مباريات على نهاية الكالتشيو.



