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الزمالك يفشل في إنهاء 4 عُقد أمام الأهلي في القمة 122 (تقرير)

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:58 ص
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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تعادل الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي 1/1 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 - 2021.

افتتح صلاح محسن مهاجم الأهلي أهداف المباراة بالدقيقة 73، وتعادل للزمالك فرجاني ساسي بالدقيقة 79.

وفشل الزمالك في انهاء 4 عقد أمام غريمه الأهلي بعد تعادلهما في مباراة القمة 122 وهي:-

- عقدة بيتسو موسيماني

لم ينجح الزمالك في تحقيق الفوز على موسيماني مدرب الأهلي، حيث حقق الفريق الأبيض فوزا وحيدا على المدرب الجنوب إفريقي كان في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016، بينما خسر أمام مدرب الأحمر في 5 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.

- عقدة صدارة الدوري

واصل الزمالك الفشل في تحقيق الفوز على الأهلي في مباريات القمة عندما يدخل المباراة معتليًا صدارة ترتيب الدوري الممتاز، ولم يتحقق ذلك منذ مايو 2004، حيث التقى الفريقين في 5 مباريات والزمالك في صدارة الترتيب، انتهت 4 مباريات بالتعادل وخسر الفارس الأبيض مباراة.

- عقدة محمد عواد

واصل الحارس الزملكاوي محمد عواد والذي حرس عرين الفريق الأبيض في مباراة القمة 122 اخفاقه أمام فريق الأهلي، حيث تقابل مع المارد الأحمر في 9 مباريات سواء مع الإسماعيلي أو الزمالك، تعادل في 3 مباريات وخسر 6 مباريات ولم يفز فريقه في أي مباراة.

- عقدة مواجهات "رمضان"

الزمالك لم يستطيع الفوز على الأهلي في مبارياتهما خلال شهر رمضان المبارك منذ 18 عامًا تقريبًا، وتحديدًا منذ فوزه بهدف نظيف في مباراة القمة بين الفريقين بتاريخ 21 نوفمبر لعام 2003.

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