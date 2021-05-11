"روشتة رمضان".. نصائح مهمة بشأن تناول القهوة.. (إنفوجراف)

تقدم " الفجر" في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، حيث تتضمن نصائح مهمة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.





وتحتوي روشة اليوم من الشهر الكريم على نصائح بشأن تناول القهوة خلال شهر رمضان، كالآتي:

إذا كنت تحبين أن تشربي القهوة خلال شهر رمضان المبارك، تلذذي بتناول كوبًا من القهوة بعد ساعة أو ساعتين من تناول إفطار متوازن وصحي.



