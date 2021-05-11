سامي قمصان: النتيجة إيجابية.. وصن داونز يشبه الزمالك

قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التعادل في مباراة اليوم أمام الزمالك نتيجة إيجابية.





وأضاف بعد نهاية المباراة :"النتيجة إيجابية خاصة وأنها قبل مباراة هامة أمام صن دوانز وكنا نتوقع سيناريو اللقاء".





وتابع :"مباراة الأهلي والزمالك قمة ونواجه خصما مميزا ولديه إمكانيات مميزة وقدمنا مستوى جيد للغاية وأشكر اللاعبين على ما قدموه طوال الـ90 دقيقة".





وزاد :"توقعنا أن الشوط الثاني سيكون أقل بدنيا وكان لدينا أخطاء في الناحية الهجومية في الشوط الأول وقمنا بتحسينها في الثاني وكان لدينا أكثر من فرصة لإحراز الأهداف".





وأشار :"اللاعبون فعلوا كل ما عليهم في اللقاء وكان هناك سوء توفيق في الهدف الذي استقبلناه".





وأوضح :"أمامنا مباراة هامة ولابد أن يكون التركيز بشكل أكبر وعلى اللاعبين أن يكونوا مستعدون بشكل جيد لها".





وأكمل:"طاهر محمد طاهر قدم مباراة مميزة وصلاح محسن هو الآخر، هناك إيجابيات كبيرة وإن شاء الله نبني عليها في الفترة المقبلة".





واختتم :"موسيماني شكر اللاعبين على الأداء في مباراة اليوم ولكن أكد عليهم بأهمية المباراة المقبلة أمام صن داونز الفريق القوي والذي يشبه الزمالك في طريقة لعبه".



