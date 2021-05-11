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سامي قمصان: النتيجة إيجابية.. وصن داونز يشبه الزمالك

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:10 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التعادل في مباراة اليوم أمام الزمالك نتيجة إيجابية.

وأضاف بعد نهاية المباراة :"النتيجة إيجابية خاصة وأنها قبل مباراة هامة أمام صن دوانز وكنا نتوقع سيناريو اللقاء".

وتابع :"مباراة الأهلي والزمالك قمة ونواجه خصما مميزا ولديه إمكانيات مميزة وقدمنا مستوى جيد للغاية وأشكر اللاعبين على ما قدموه طوال الـ90 دقيقة".

وزاد :"توقعنا أن الشوط الثاني سيكون أقل بدنيا وكان لدينا أخطاء في الناحية الهجومية في الشوط الأول وقمنا بتحسينها في الثاني وكان لدينا أكثر من فرصة لإحراز الأهداف".

وأشار :"اللاعبون فعلوا كل ما عليهم في اللقاء وكان هناك سوء توفيق في الهدف الذي استقبلناه".

وأوضح :"أمامنا مباراة هامة ولابد أن يكون التركيز بشكل أكبر وعلى اللاعبين أن يكونوا مستعدون بشكل جيد لها".

وأكمل:"طاهر محمد طاهر قدم مباراة مميزة وصلاح محسن هو الآخر، هناك إيجابيات كبيرة وإن شاء الله نبني عليها في الفترة المقبلة".

واختتم :"موسيماني شكر اللاعبين على الأداء في مباراة اليوم ولكن أكد عليهم بأهمية المباراة المقبلة أمام صن داونز الفريق القوي والذي يشبه الزمالك في طريقة لعبه".

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