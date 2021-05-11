عبد الحفيظ يحسم موقف مشاركة معلول وأجايي أمام صن داونز

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن مواجهة القمة أمام الزمالك كانت مميزة من الناحية الفنية، وهي تحضير جيد للفريق قبل مباراتيه المقبلتين أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك مباراة نهضة بركان التي تعد بطولة بمفردها على لقب السوبر الإفريقي.





وقال سيد عبد الحفيظ: «كنا نسعى لتحقيق الفوز على الزمالك من أجل تقليل فارق النقاط، ولكن المميز أن المواجهات المباشرة في صالحنا وقد نحتاج إليها في الجولات الحاسمة من الدوري المسابقة ما زال بها الكثير من المباريات ولكن من الأفضل أن نغلق صفحة الدوري حاليا».





وتابع قائلًا: «وجهنا تعليمات لجميع اللاعبين بضرورة عدم الحديث نهائيًّا عن مباريات الدوري، وأن يكون التركيز فقط على مواجهتي صن داونز يوم الخميس سندخل في معسكر مغلق قبل مواجهة الذهاب المقرر لها السبت. أعتقد أن المباراة ستكون صعبة للغاية».





وتعليقًا على ضغط المباريات قال عبد الحفيظ: «الأهلي ليس وحده من يشتكي من ضغط المباريات، لنا في مانشستر يونايتد الإنجليزي مثال، فقد اعترض بشدة على خوض مجموعة مباريات في أيام قليلة، وهذا حق أصيل لأي نادٍ لأنه يريد الحفاظ على لاعبيه».





وحول موقف اللاعبين المصابين من المباريات المقبلة وتحديدًا مواجهتي صن داونز، أكد مدير الكرة أن جونيور أجايي أصبح جاهزًا من الناحية البدنية وقرار مشاركته في يد موسيماني، كما أن علي معلول بنسبة كبيرة جدا سيسافر مع الفريق إلى جنوب إفريقيا لخوض مواجهة الإياب.



