بالاسماء.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 5 آخرين إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الزراعي القاهرة أسوان المار في محيط محافظة المنيا، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وأخرى ملاكي، علي طريق "مصر - أسوان" الزراعي المار على مركز سمالوط أمام مستشفي سمالوط النموذجي ووجود متوفي ومصابين.



وبإنتقال العقيد عمرو فؤاد مأمور مركز شرطة سمالوط شرق وكلا من: الرائد محمد عليوة رئيس مباحث المركز والنقيب محمد عبد الرحمن قوة المركز إلى موقع البلاغ تبين مصرع عبد النبي رشدي عبد الله 58 سنه ومقيم بقرية قلوصنا بمركز سمالوط إصابة كلا من صلاح ربيع سائق السيارة الملاكي ومهاب حسن علي سائق الميكروباص، ومن مستقل الميكروباص كلا من: احمد محمد احمد الخماشية 15 سنه، وعماد الدين علي مقيم بمركز ملوي 56، ومحروس محمد ابو حسيبه المقيم بمركز مطاي.



تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعى.