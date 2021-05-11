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هاني الناظر يزف بشرى سارة بشأن كورونا

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، إن شركة فايزر أعلنت منذ عدة أيام أنهم يعملون على التوصل لدواء ضد فيروس كورونا.

وأشار "الناظر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن الشركة أفادت أنهم بدأوا التجارب على هذا الدواء في عدة دول، وهناك توقعات بالتأكد من فاعلية الدواء في نهاية 2021.

وأضاف أن الدواء سيكون على هيئة أقراص، منوها بأنه إذا تم التوصل إلى دواء ضد فيروس كورونا فأننا سنكون نجحنا في القضاء على الفيروس، معربا عن تفاؤله على قدرة الشركة على التوصل لدواء ضد كورونا.

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