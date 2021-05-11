كيف سيكون ترتيب الدوري المصري في حالة فوز الأهلي بمبارياته المؤجلة؟





الأهلي افتتح التسجيل عن طريق مهاجمه صلاح محسن بعد الانفراد بمرمى محمد عواد وسددها أرضية في المرمى، ونجح الدولي التونسي فرجاني ساسي في إدراك التعادل للزمالك ليتقاسم الفريقين نقطتي التعادل.





بتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة ويعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، متفوقا بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي والذي بقى في المركز الثاني برصيد 41 نقطة.





كيف يخطف الأهلي الصدارة من الزمالك؟





الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين ضد فريقي مصر المقاصة وأسوان وفي حالة فوزه في المباراتين وحصد النقاط الـ6 سوف يعتلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز متفوقًا بفارق نقطتين عن غريمه الزمالك والذي خاض مبارياته كاملة.





ولم يحدد اتحاد الكرة المصري موعد مباراتي الأهلي المؤجلتين ضد أسوان ومصر المقاصة حتى الآن.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة القمة 122 بين فريقي الأهلي والزمالك والتي جمعتهما مساء الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.