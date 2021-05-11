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لابورتا يستهدف إنهاء التعاقد مع كومان

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:26 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستهدف خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني، إنهاء تعاقد البارسا مع المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري، وفقا لتقرير صحفي إسباني.

رحيل كومان عن تدريب برشلونة الإسباني
وكان برشلونة الإسباني قد تعاقد مع المدرب الهولندي رونالد كومان مطلع الموسم الكروي الجاري، لكنه فشل في الفوز بلقبي دوري الأبطال والسوبر المحلي، كما أنه ابتعد شيئا عن لقب الليجا هذا الموسم.

من جانبه ذكر برنامج "إلـ تشيرنجيتو" الإسباني، أن خوان لابورتا رئيس برشلونة قد اجتمع بقادة الفريق ليونيل ميسي وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه، دون رونالد كومان، لمناقشة مشروع النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

وأوضح البرنامج الإسباني الشهير أن تلك الجلسة لم تشهد حضور المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، الذي لم يعد ضمن مشروع البارسا للسنوات المقبلة.

الجدير بالذكر أن خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة كان قد صرح في أكثر من مناسبة، قبل نجاحه في انتخابات البارسا برغبته في التعاقد مع تشافي هرنانديز، المدير الفني الحالي للسد القطري.

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