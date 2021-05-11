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هل قتلت دينا الشربيني منصور السيوفي في "قصر النيل"؟

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:16 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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كشفت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل قصر النيل عن تنازل كاميليا (دينا الشربيني) عن الانتقام، حيث كتبت جوابًا لأسرة السيوفي الموقع بالسيدة ك، وأخبرتهم فيه أنها ستغادر قصرهم للأبد ولن تعود أبدًا، وأنها سامحتهم على كل الأذى التي تسببوا لها فيه، وفي نفس الوقت طلبت من منير (عمرو السعيد) أن ينسى أمر الجنيهات الذهبية وقررت إبلاغ الشرطة عنهم حتى تستحوذ عليها الحكومة ولا يطال منها منصور السيوفي (صبري فواز) أي شيء.

كما طلبت من منصور السيوفي أن يتقابلا للمرة الأخيرة قبل سفره خارج البلاد، وعندما تقابلا فاجأهم المقدم خالد نوح (أحمد مجدي) ونشبت مشاجرة بينهم، فما كان من كاميليا إلا أنها أخذت عصا منصور وضربته على رأسه فأوقعته غارقًا في دمائه، فهل قتلت كاميليا منصور السيوفي في قصر النيل؟

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

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