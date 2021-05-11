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حكيم يطرح برومو "الليلة عيد" بمناسبة عيد الفطر المبارك (فيديو)

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:37 ص
بوابة الفجر
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طرح المطرب حكيم، برومو أحدث أغنياته "الليلة عيد" عبر حسابه علي الانستجرام وهي أغنية خاصة للعيد ويسعي حكيم لكي تكون أغنية تراثية تحقق نجاحا ضخما مثلما حققت أغنية رمضان كريم 

الأغنية كلماتها مبهجة و والمناسبات ،وقرر أن يعايد علي جمهوره بإطلاق أغنية ( الليلة عيد ) واختارها بعناية شديدة لتكون أغنية تراثية تعيش في وجدان الجمهور العربي بمختلف أعماره.

وتأتي الأغنية في إطار خطة حكيم لتقديم أغنيات سنجل متنوعة خلال الفترة القادمة خاصة أنه يجهز العديد من المفاجآت خلال  موسم الصيف.

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