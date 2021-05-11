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عبدالعال ينتقد المثلوثي ويوجه طلبًا لكارتيرون

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:41 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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انتقد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، المستوى الذي ظهر عليه التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في لقاء القمة أمام الأهلي الذي أقيم مساء أمس الإثنين، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف.

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البريمو"، "حمزة المثلوثي ليس له دور مع الزمالك، ولم يظهر على مدار شوطي المباراة، سواء في التغطية الدفاعية، أو الزيادة الهجومية في الجبهة اليمنى".

وتابع، " لا أعلم السبب وراء إشراكه منذ بداية المباراة أمام الأهلي على حساب حازم إمام". 

وطالب كارتيرون مدرب الفريق، بضرورة إراحة الثلاثي محمود علاء و يوسف أوباما و طارق حامد خلال الفترة المقبلة، نظراً لتراجع آدائهم في المباريات الأخيرة للفريق.

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