چيهان الشماشرجي.. "صاروخ" صاعد بين السماء والأرض





خطفت الفنانة الصاعدة چيهان الشماشرجي الأضواء خلال الموسم الدرامي الحالي، عبر ظهورها في مسلسل بين السماء والأرض، المأخوذ من قصة الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ.





وقالت في تصريحات صحفية إن علاقتها بالفن بدأت منذ صغرها، كهواية، قبل أن تدرس الرقص المعاصر، ولكنها دخلت التمثيل بالصدفة، عن طريق ورش العمل التي كانت تشارك بها، فبدأت تكتشف موهبتها في التمثيل وكسرت بها قلق الوقوف أمام الكاميرا، حتى طُلبت للعمل في فيلمين قصيرين ومن بعدها بدأت في الظهور في أعمال درامية تلفزيونية.





وتضيف: «أول عمل تليفزيوني، كان في لعبة النسيان رمضان الماضي، من البداية حتى الآن خضت 6 أعمال درامية، وهم لعبة النسيان وحلوة الدنيا سكر وبين السماء والأرض ونمرة 2 وحكايات بنات والآنسة فرح»، معبرة عن فخرها بالعمل في مسلسل تعود قصته الى الأديب العالمي نجيب محفوظ، متمنية أن ينال دورها إعجاب الجمهور هذا العام.



