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عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أثار محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلًا كبيرًا بعد ما قام به في مباراة القمة التي أقيمت مساء أمس الإثنين أمام الأهلي.

شيكابالا قام بالإشارة إلى حذائه أثناء خروجه من ملعب المباراة، في لقطة استفزت جماهير النادي الأهلي.

وانتهت المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدف.

وأوضح مجاهد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، "ننتظر تقرير مراقب المباراة بخصوص ما حدث من محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك لحظة استبداله خلال الشوط الثاني من المباراة".

كما علق على اداء الحكام في المباراة بقيادة أمين عمر، قائلا، "لدينا العديد من الكوادر المميزة من الحكام المصريين، فمثلما نجح محمود البنا في إدارة مباراة القمة في الدور الأول وتلقى إشادة الجميع وعلى رأسهم مسئولي وجماهير القطبين، نجح بالأمس أمين عمر في إدارة المباراة بالشكل المطلوب والمُرضي للفريقين".

وأكد مجاهد أنه لا توجد نية لدى اللجنة الثلاثية لإسناد أي مباراة إلى حكام أجانب خلال الفترة المقبلة.

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