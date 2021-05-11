Advertisements

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 01:49 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 677 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 177440 حالة حتى اليوم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1150 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 238560 من ضمنهم 177440 حالة تم شفاؤها، و13972 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيان كورونا بوابة الفجر الفجر البيان اليومي لكورونا

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

تصرف مثير وغير لائق من شيكابالا ضد جماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والزمالك في القمة 122

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أول قرار من الأهلي تجاه لاعبيه بعد التعادل مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل مع الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من حسن الرداد حول شائعات وفاة سمير غانم

منذ ساعة

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ أقل من ساعتين

تعليق قوي من موسيماني بعد التعادل مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الحفيظ يحسم موقف مشاركة معلول وأجايي أمام صن داونز

منذ ساعة الا ربع

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 641 إصابة جديدة بكورونا.. و42 حالة وفاة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 39 مصابا بكورونا

"الصحة" تعلن وفاة 37 حالة بفيروس كورونا.. و686 إصابة جديدة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 689 إصابة جديدة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد

عاجل.. الصحة تسجل 818 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
12:10 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

09:43 م

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

08:08 م

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

11:58 م

تصرف مثير وغير لائق من شيكابالا ضد جماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

11:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق