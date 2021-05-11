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ملحن مصري يحصل على الإقامة الذهبية الإماراتية

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:04 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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حصل الملحن والموزع الموسيقي المصري، عمرو العزبي، على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المُتحدة، وذلك لاعتماده من فئة المبدعين من أهل الثقافة والفن، من جانب وزارة الثقافة الإماراتية.

وعبَّر العزبي، عن سعادته البالغة بتسلمه الإقامة الذهبية، في الوقت الذي وجه فيه الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، لاعتماده من فئة المبدعين من أهل الثقافة والفن.

جديرٌ بالذكر، أن الملحن المصري عمرو العزبي، قام بالعديد من الأعمال، إذ حصل في بداياته على المركز الأول على مستوى جمهورية مصر في موسيقى المسرح عن تأليفه للعمل الغنائي المسرحي «إيفيتا» المعالج بالنص العربي، الذي تمَّ عرضه على مسارح دار الأوبرا المصرية, كما شارك نجوم الفن والغناء في الوطن العربي في الأعمال الغنائية المصرية والخليجية، كما قام بإنتاج عمل فني أوبريت «قلب واحد» شارك فيه بالغناء حوالي 20 مطربًا، إذ يُعد هذا الأوبريت الاختيار الأول لوسائل الإعلام عند حدوث أي فعاليات تجمع البلدين مصر والإمارات، بالإضافة إلى تأليف أوبريت افتتاح بطولة العالم للهوكي في أبوظبي، وغيرها الكثير من الأعمال الفنية والثقافية.

وتُمنح التأشيرة الذهبية للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بِهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.

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