أحمد جمال يدعم الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة

حرص الفنان أحمد جمال، على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في أزمته مع العدوان الصهيوني، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر صورة له في مسجد قبة الصخرة بالقدس، وعلق قائلاً "سنعود لزيارتك يا أقصى.. ستظل القدس عربية".





يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال، أغنية تحمل اسم "زلزال"، من ألحان أحمد جمال وتوزيع الموسيقار وليد فايد، وكلمات نور الدين محمد.