ملخص أحداث الحلقة الـ ٢٨ من "ملوك الجدعنة"





شهدت أحداث الحلقة الـ ٢٨ من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".* نجح سفينة في اجبار زواج روان على طلاقها أمام المأذون مقابل مبلغ مادي كبير، وهدده بأنه سوف يقتله اذا تعرض لها مرة اخرى.* تم سرقة جميع مخازن سليم من جانب العتال، ولكن قام مجدي بتشويه صورة سفينة أمام سليم وكشف له أنه المتسبب في سرقة المخازن.* وبدأ مجدي في تنفيذ ما طلبه منه زاهي العتال حيث كشف لـ سليم بأنه يعلم مكان الألماظ، وهي خطة من ألاعيب العتال ليوقع به.* اتفق زاهي العتال مع مارسيل على الانتقام من سليم وتحريض سرية على سفينة والتخلص منهم في أسرع وقت.* ذهب سعيد وبسنت زوجته الى شقيقه سرية في معرض السيارات وطلب منه أن يعمل معه، ووافق شقيقه بعدما علم أن زوجته حامل، وأعطاه مبلغ من المال وسيارة حديثة ومنزل كبير.* لجأت فاتن حرفوش الي العمل في كوافير حريمي عامله نظافة بعدما طردها مدير أمن المول بسبب المشاكل التي تسبب بيها صديقتها.* قام سفينة بـ اشتراء محل عم حكم بسبب محاولة ابنه من بيع المحل رغبة في احتياجه للمال.* كشف ربيع الدولي لـ سرية بـان سفيه سرق الألماظ وذهب له وطلب منه ان يبيعه، كما طلب الدولي من سره أن يقتل سفينة.* علم سرية من احد أبناء الحارة بأن فاتن منتشر لها صور عارية وفيديوهات من داخل غرفة نومها.* تنفيذا لخطة العتال، يذهب مجدي لـ سفينة ويطلب منه أن يعمل معه ويثق فيه، ولكن سريه يكتشف أنه طعم له.وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.