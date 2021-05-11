أحمد مجاهد يكشف كواليس حديثه مع حكام القمة قبل المباراة

كشف أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، عن حديثه مع حكام القمة، الذين أداروا المباراة بين الأهلي والزمالك بالأمس.





وقال مجاهد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تحدثت مع طاقم حكام القمة أن المباراة عادية واخطأ مثلما تريد ونحن سنتحمل المسئولية".





وأكمل: "تحدثت مع محمود عاشور إن عليه دورا كبيرا سيعطي الثقة ودافع للمتواجدين لأنه أكبرهم سنًا".





وأضاف: "لم أشاهد لقطة شيكابالا، شخص ابلغني والأمر يتعلق بتقرير المراقبين، لدينا مراقبين على أعلى مستوى".





وأشار: "موسيماني تحدث عن اتحاد بلده جنوب إفريقيا بشأن تأجيل مباريات صن داونز، كما تم تأجيل مباراتي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا ووادي دجلة بشكل رسمي".





وعن جهاد جريشة: "لدي ثقة فيه بدون ما أحدثه على تصريحات سيد عبد الحفيظ".



