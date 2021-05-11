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أمين عمر ردًا على الزمالك: "مش متابع"

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:03 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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رد الحكم الدولي أمين عمر الذي أدار قمة الأهلي والزمالك، على تصريحات إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في القلعة البيضاء ضده، قبل مباراة القمة.

وقال أمين عمر في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "لا أتابع أي تصريحات سواء ضدي أو بشكل عام، أضع تركيزي فقط داخل الملعب".

وتابع، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي وأسامة نبيه المدرب العام في الزمالك قاما بتهنئته عقب المباراة، متمنيًا أن يكون تواجد الحكام المصريين في لقائي القمة هذا الموسم بداية لاستمرار ظهور التحكيم المصري في القمة بشكل دائم.

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