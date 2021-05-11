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"تعليم المعادي" تكرم مدرس فض مشاجرة طالبتين

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 03:48 ص
بوابة الفجر
ريما خليفة
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كرم دكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني بالقاهرة، والدكتورة إيمان عبدالله مديرة إدارة المعادي التعليمية بالنيابة، عن محمد عطية وكيل أول وزارة التعليم بالقاهرة، ودكتورة أماني قرني وكيل أول الوزارة لشؤون الإدارات بتعليم القاهرة ومحمد عبدالتواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات بتعليم القاهرة، بطل مدرسة السيدة رقية التجارية بنات وائل سيد محمد علي، الذي أصيب في أثناء محاولتة فض الاشتباك بين طالبتين في المدرسة ما استدعى خضوعه لعملية جراحية.

وأكدت "عبدالله"، أن المدرس المصاب أدى دوره على أكمل وجه، وحافظ مع زملائه على طالبات المدرسة مشددة على أن الإدارة اتخذت سلسلة من الإجراءات الرادعة لمعاقبة المخطئين حتى لا يتكرر ما حدث.

من جانبه، قال الدكتور خالد عبده، إن التعليم الفني فخور بأبنائه، وجميع العاملين بالتعليم الفني بالقطاع والوزارة متضامنين تماما مع زميلهم، لافتا إلى أن الروح المصرية الأصيلة تظهر في هذه المواقف ووجهت وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بالمدرس المصاب وتكريمه وتوفير كل سبل العلاج والراحة الممكن له كي يكون قدوة ونموذجًا لغيرة من المعلمين.

ولفت إلى أن نقيب المعلمين واتحاد المعلمين العرب الحاج خلف زناتي سيكرم الزميل المصاب في النقابة العامة تقديرا لما قام به وتشجيعًا للجميع على الدفاع عن مدارسهم.

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