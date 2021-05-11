أورييه على طاولة ريال مدريد

يريد نادي مدريد الإسباني تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويعد سيرج أورييه، الظهير الأيمن لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ضمن اهتمامات الميرنجي.





ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن المدافع الإيفواري سيرج أورييه ظهير ايمن توتنهام، على رادار ريال مدريد في الميركاتو الصيفي القادم، تحسبًا لرحيل الثلاثي سيرجيو راموس، فاران وناتشو فيرنانديز، حيث أن مدافع السبيرز يمكنه أيضًا اللعب في قلب الدفاع.





وأوضح الموقع أـن أورييه سيكون منفتح للعب في ريال مدريد، بسبب تأهل توتنهام إلي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل سيكون معقد للغاية.





وأشار الموقع إلى ان النادي الملكي يراقب اللاعب الايفواري منذ فترة، والإدارة معجبه بقدراته الفنية والبدنية، لذلك دخوله معقل سانتياغو برنابيو سيكون وارد بقوة.



