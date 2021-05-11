الجمهور يتفاعل مع ياسمين عبد العزيز بعد تعرضها للضرب من أحمد العوضي

شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة من كواليس مسلسلها الرمضاني"اللي ملوش كبير"،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وتلقت تفاعل واسع من متابعينها عبر صورتها وجاءت أبرز التعليقات كالأتي:والله انا عيطت بجد وكنت مقهوره يارب تكون نهايه سعيده بعد كل ده، اليوم الحلقة جابت لي الاكتئاب الحقيقي وربي الواحد قلبه موجوع خلقه، أكثر حلقة قهرتني".



يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.







