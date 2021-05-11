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هربوا من الحر فماتوا غرقا.. النيل يبتلع 4 شباب خلال أسبوع واحد في بني سويف

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 07:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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شهدت محافظة بني سويف، طقسا شديد الحرارة خلال الأيام الماضية، ما دفع بعض الشباب إلى اللجوء إلى مياه نهر النيل، طمعا في لطفه، وكرمه لتخفيف وطأة الحرارة، إلا أنه ابتلعهم في جوفه حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة، ثم ألقاهم على السطح تتقاذفهم الأمواج حتى عثر عليهم ذويهم جثثًا هامدة، حيث شهدت المحافظة حوادث غرق لـ4 شباب في أسبوع واحد، نتيجة السباحة في النيل هربا من موجة الحر، وكانت آخرها غرق شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، أمام قرية كفر ناصر بمركز ببا.

بلاغ لمديرية أمن بني سويف
وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغًا بغرق "شاب" أثناء السباحة في نهر النيل أمام قرية كفر ناصر بدائرة المركز، هربًا من الحر.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ببا، صحبة قوة من الإنقاذ النهري، التي تمكنت من انتشال جثة الشاب الغريق، وتبيّن أنه يدعى "حمدي محمد إمام" 27 عامًا، مقيم في عزبة مرقص التابعة لدائرة المركز، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

واتخذت الإجراءات الإدارية والقانونية وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة بناءً على تقرير مفتش الصحة المحتص.

غرق شابين آخرين
في سياق منفصل، كانت محافظة بني سويف، على موعد يوم الأحد قبل الماضي، مع فاجعة أخرى حيث غرق الشابين "عبدالرحمن محمد رمضان" و"زياد هشام عبدالعظيم" يبلغان من العمر 16 عامًا، يقيمان كفر ناصر بقرية جزيرة ببا، بدائرة مركز ببا، أثناء السباحة في نهر النيل، هربًا من موجة الحر.

وبالانتقال والفحص، تبيّن أن الشابيّن قفزا في المياه، أثناء ساعات الصيام، إلا أن تيار المياه جرفهما بعيدًا ولم يستطيعا مقاومته، فاستقرت جثتيهما في قاع النهر حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثتيهما ونقلتا لمستشفى ببا المركزي.

غرق الشاب الرابع
كما لقى "أحمد جابر سيد محمود" 16 سنة، مصرعه، غرقًا، السبت الماضي، أثناء قيامه السباحة في نهر النيل، هربًا من حرارة الجو، أمام محطة المياه بطريق دير السيدة العذراء ببياض العرب ببني سويف، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.

واتخذت الإجراءات الإدارية والقانونية وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة بناءًا على تقرير مفتش الصحة المحتص.

طقس حار يسود أرجاء بني سويف
وكانت محافظة بني سويف، شهدت، ارتفاعا في درجات الحرارة حيث تجاوزت الـ٤3 مئوية، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بتجنب الخروج والوقوف تحت أشعة الشمس مباشرة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أيضا أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهارًا، لطيفا ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

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