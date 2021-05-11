عبدالعال: الأهلي هو الأقرب لحصد الدوري بعد التعادل أمام الزمالك





كشف رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، عن الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم من بين الأهلي والزمالك.





وأشار عبدالعال في تصريحات تليفزيونية عبر قناة ten، إلى أن الأهلي استطاع أن يستفيد من التعادل أمام الزمالك، بهدف ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.





وأجزم عبدالعال بأن الأهلي سوف يحقق الفوز في لقائيه المؤجلين في الدوري، وسيتصدر بطولة الدوري العام، مشيرًا إلى أنه الأقرب لحصد اللقب.





وأوضح أن لاعبي الزمالك والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فرطوا في الفوز بالعديد من المباريات التي كانت كفيلة باتساع الفارق إلى أكبر عدد من النقاط مع الغريم التقليدي الأهلي.



