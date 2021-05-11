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الأيام المقبلة هي الأخطر.. "الصحة" تتحرك لاحتواء كورونا في عيد الفطر

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 07:40 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
ياسمين مبروك
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في ظل ارتفاع إصابات فيروس كورونا، تسعى وزارة الصحة، لاحتواء الوباء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بإصدار عدة إجراءات، كالتباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وترصد بوابة "الفجر"، تحركات وزارة الصحة لاحتواء فيروس كورونا في عيد الفطر.

الأيام المقبلة الأخطر في كورونا
حذر محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، من أن "الأيام 10 المقبلة هي الأخطر في انتشار وباء كورونا".

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، في ظل زيادة أعداد الإصابات.

قرارات صارمة
وبناء على ذلك، قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غلق المحال والمقاهي والكافتيريات والمطاعم والسينمات وما يماثلها في الساعة 9 مساءً، حظر أي اجتماعات، أو فعاليات، أو مؤتمرات، أو حفلات في أية منشآت أيا كانت، والالتزام بالضوابط والمعايير التي حددتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بأداء صلاة عيد الفطر، والتي تضمنت التأكيد على قصر الصلاة على المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة تنفيذًا لقرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

طوارئ الصحة
في السياق، وجهت وزارة الصحة، برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب، وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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