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ديمبلي يرغب في خوض تجربة جديدة خارج إسبانيا

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 02:48 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يعيش مسؤولو فريق برشلونة الإسباني حالة من القلق بسبب مستقبل جناح الفريق الأول لكرة القدم عثمان ديمبلي،والذي أقارب عقده من الانتهاء داخل صفوف الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، وهناك رغبة من النادي الكتالوني بتمديده، ولكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق حتى الآن.

وبحسب ما أشارت إليه صحيفة "سبورت" هناك خوف داخل إدارة البارسا بسبب شعورهم بأن ديمبلي لن يوافق على التمديد والاستمرار مع العملاق الكتالوني، وبذلك قد يرحل مجانًا بمجرد انتهاء عقده.

قرار ديمبلي قد يأتي بسبب عدم اعتماد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة على خدمات ديمبلي في اخر 6 مباريات خاضها حتى الآن، وذلك لأن الفرنسي لم يظهر بالمستوى المتوقع خاصة مع الخطة التي يعتمد عليها الهولندي 3-5-2.

برشلونة لا يريد أن يخرج ديمبلي مجانا بنهاية الموسم لذلك سيفكر النادي جدياً في بيعه بنهاية الموسم الحالي لأن اللاعب قد كلف خزائن النادي 135 مليون يورو حتى الآن.

الجدير بالذكر أن ديمبلي مطلوب في الدوري الإنجليزي، وهناك رغبة من قبل الفرنسي في خوض تجربة اللعب في إنجلترا، ولكن هناك أيضًا اهتمام كبير من طرف باريس سان جيرمان لتدعيم خط هجومه بلاعب جديد من برشلونة بعد نيمار.

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