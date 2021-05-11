كان يلعب.. مصرع طفل أسفل عجلات سيارة في سوهاج

لقى طفل في عامه الثاني مصرعة أسفل عجلات سيارة ملاكي بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج، ونُقلت الجثة إلى مستشفى طهطا العام.





بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير مباحث سوهاج يفيد بمصرع طفل أسفل عجلات سيارة بدائرة مركز طهطا.



