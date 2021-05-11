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كان يلعب.. مصرع طفل أسفل عجلات سيارة في سوهاج
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 03:15 ص
سوهاج - أيمن الجرادي
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لقى طفل في عامه الثاني مصرعة أسفل عجلات سيارة ملاكي بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج، ونُقلت الجثة إلى مستشفى طهطا العام.
بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير مباحث سوهاج يفيد بمصرع طفل أسفل عجلات سيارة بدائرة مركز طهطا.
انتقل على الفور الرائد محمد عبدالصبور، رئيس مباحث المركز والنقباء محمد دياب ومحمود بهاء والفريق المعاون لهم وتبين مصرع الطفل «إياد» عامان، وبسؤال والدة المدعو«محمود م» مهندس، 29 عام قرر أنه في أثناء لهو الطفل أمام المنزل صدمتة سيارة ملاكي قيادة «عشري ا» 29 عامًا عامل ونفى الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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