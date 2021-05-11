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برلماني: وزير الشباب يزور بورسعيد للبدء بإنشاء ستاد النادي المصري

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 07:26 ص
الدكتور محمود حسين ووزير الشباب
الدكتور محمود حسين ووزير الشباب
شيماء الريس
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أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعضو المجلس عن محافظة بورسعيد، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة يزور بورسعيد، اليوم الثلاثاء، للبدء في إجراءات تنفيذ توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء ستاد النادي المصري.

يستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، وذلك بالديوان العام للمحافظة.

وأشار إلى أن تلك الزيارة تأتي بناء على الجهود والاتصالات المكثفة التي بذلت في الشهور الماضية للبدء في أعمال إنشاء ستاد النادي المصري في نفس موقعه الحالي وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي وبالشكل الذي يليق ببورسعيد وجماهيرها العظيمة.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة على أن الجهود والاتصالات المبذولة في ملف ستاد النادي المصري لم ولن تتوقف لحين تحقيق الحلم الكبير لجماهير النادي المصري، مضيفًا أن "النادي المصري ليس مجرد ناد جماهيري، ولكنه كيان وطني عظيم يمثل روح بورسعيد، وجزء تاريخي وطني مهم في حياه المصريين

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