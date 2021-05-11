برلماني: وزير الشباب يزور بورسعيد للبدء بإنشاء ستاد النادي المصري

أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعضو المجلس عن محافظة بورسعيد، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة يزور بورسعيد، اليوم الثلاثاء، للبدء في إجراءات تنفيذ توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء ستاد النادي المصري.





يستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، وذلك بالديوان العام للمحافظة.





وأشار إلى أن تلك الزيارة تأتي بناء على الجهود والاتصالات المكثفة التي بذلت في الشهور الماضية للبدء في أعمال إنشاء ستاد النادي المصري في نفس موقعه الحالي وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي وبالشكل الذي يليق ببورسعيد وجماهيرها العظيمة.



