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صاحب محل يغلق الباب على الزبائن هربا من الحملات في بني سويف (صور)
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 07:44 ص
احمد فتحي الدسوقي
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ضبطت حملة قادها الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، مساء الاثنين، محلًا تجاريًا مخالفًا لإجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا، أغلق صاحبه الباب على الزبائن خلال مرور الحملة بشوارع مدينة بني سويف.
وأكدت محافظة بني سويف، في بيان صحفي للمركز الإعلامي، أنه في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واصل الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ جولاته التفقدية لمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.
وتفقد نائب محافظ بني سويف، يرافقه اللواء وليد البيلي رئيس مدينة بنى سويف، شوارع وميادين المدينة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ جولات موسعة بباقي مدن المحافظة يشرف عليها قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية، للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة فى الساعة 9 مساءً إعتبارًا من 6مايو وحتى 21 من نفس الشهر "لمدة أسبوعين" درءًا لأية تداعيات محتملة للفيروس.
ووجه نائب محافظ بني سويف، بالسماح للمطاعم بإستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "ديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية وكذا الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات خلال أجازة عيد الفطر المبارك.
وشّدد محافظ بني سويف، على استمرار المتابعة الميدانية على المحال التجارية والأسواق والمواقف العامة للتأكد من الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية، مع ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على صحة وسلامة الجميع والحد من انتشار الفيروس.
وكان محافظ بني سويف، شّدد على رؤساء مراكز ومدن المحافظة بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة لتنفيذ قرارات فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم العامة والكافيهات وغيرها، والتي تمتد حتى 21 مايو الجاري، مؤكدا على متابعة تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حزم، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا والحد من إنتشاره.
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