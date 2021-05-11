بعد تعادله بالقمة.. كشف حساب موسيماني مع الأهلي في الدوري حتى الآن

وقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فخ التعادل الإيجابي بهدف أمام نظيره الزمالك، في القمة 122، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الإثنين.





ويستعرض "الفجر الرياضي" كشف حساب موسيماني مع الأهلي في الدوري المصري حتى الآن:





قاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفريق في 19 مباراة حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.





واستطاع موسيماني أن يفوز في 12 مباراة، فيما تعادل في 5 مباريات، وخسر في لقا ئين فقط، دخل مرماه 14 هدف، وسجل لاعبو الأهلي 35 هدف، وخرج بشباك نظيفة في 7 مباريات فقط.





وكان موسيماني قد نجح في حسم مباراة القمة في الدور الأول أمام الزمالك في الدوري هذا الموسم، لصالحه بهدفين مقابل هدف.





جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة.



