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بيرلو على أعتاب الرحيل عن يوفنتوس

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 03:33 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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بات أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفينتوس الإيطالي، قريبًا من الرحيل عن النادي خلال الفترة الحالية، وذلك بعد خسارته أمام ميلان بثلاثية مقابل لا شيء في الدوري.

وبات يوفنتوس مهددًا بالفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ 10 سنوات، بعدما خرج من المربع الذهبي وتراجع للمركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الكالتشيو.

وأوضحت تقارير صحفية أن بيرلو سوف يرحل عن يوفنتوس في نهاية الموسم الحالي على أقصى تقدير، إذا لم يتم إقالته خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى أن إيجور تيودور مساعد بيرلو، قد يتواجد على مقاعد بدلاء يوفنتوس في مباراته المقبلة أمام ساسولو، والمقرر لها الأربعاء المقبل.

جدير بالذكر أن بيرلو كان قد أكد أنه لم يتقدم بالاستقالة من منصبه كمدرب ليوفنتوس، رغم الخسارة من ميلان، طالما سُمح له بالاستمرار.

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