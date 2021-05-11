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إنفوجراف.. قبل تناول "كحك العيد" تعرف على أضراره وفوائده

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 05:19 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
ملك هشام
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يُعد "كحك العيد" أحد أهم طقوس المصريين للاحتفال بعيد الفطر المبارك فهي عادة منذ القدم وما زالت حتى الآن وقد ظهرت في نقوش مقابر قدماء المصريين، وعرفها المصريون في العصر الطولوني والإخشيدي واشتهرت في العصر الفاطمي.

ويحوي "كحك العيد" الكثير من العناصر الغذائية المفيدة التي يحتاجها الجسم وخصوصا بعد صيام شهر رمضان وأهمها الكربوهيدرات والبروتينات.

وقد يواجه بعض المرضى مشكلة في إمكانية تناوله وذلك بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الدهون والسكريات فهو ضار لمرضى الكبد الدهني والقولون العصبي ومرضى قصور الشرايين التاجية لأنه يسبب ارتفاع نسبة الجلوكوز بالدم بصورة حادة خصوصا لمرضى داء السكري، ولكي تستكمل فرحة العيد عليك بإتباع النصائح التالية:
١-يجب تناول قطعة أو قطعتين على الأكثر حتى لا تصاب بعسر هضم لأن الإفراط في تناول الحلويات صباح يوم العيد يسبب إرباك في الجهاز الهضمي وحدوث إسهال وتلبكات معوية، بالإضافة إلى الإصابة بالسمنة نظرا لاحتوائه على الدهون والسكريات والسعرات الحرارية المرتفعة.

٢-ممارسة رياضة المشي لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل يوميا خلال أيام العيد ويجب على مرضى القلب والسكر والضغط إتباع نظام غذائي صحي خلال أيام العيد حتى لا يصابوا بأي أزمات قلبية.

٣-تناول قبل وبعد الكعك أغذية غنية بالألياف لأنها تساعد المعدة على الهضم وتقلل امتصاص الدهون مثل الخضروات والفاكهة كالبرتقال والجزر والتين وكذلك البقوليات.

٤-الإكثار من شرب الشاي الأخضر بعد تناول الكعك للتخلص من السموم التي يسببها الكعك، بالإضافة إلى إنه ينظم عملية الهضم وينصح أيضا بشرب الحلبة والقرفة لأن الحلبة تحتوي على مادة "الجلاكتوفتان" التي تخفض مستوى السكر والكوليسترول في الدم وتناول مشروب القرفة يساعد ايضا على هضم الغذاء الدسم.
إنفوجراف.. قبل تناول "كحك العيد" تعرف على أضراره وفوائده
إنفوجراف.. قبل تناول "كحك العيد" تعرف على أضراره وفوائده
إنفوجراف.. قبل تناول "كحك العيد" تعرف على أضراره وفوائده
إنفوجراف.. قبل تناول "كحك العيد" تعرف على أضراره وفوائده

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